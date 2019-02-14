У ДФС розповіли, скільки отримали від розмитнення "євроблях"

Строк пільгового оформлення "євроблях" спливає 22 лютого

Государственная фискальная служба заявила, что от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило 10,1 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ведомстве подчеркнули, что граждане активно пользуются возможностью оформить по льготной ставке акцизного налога свое транспортное средство, которое ввезено на таможенную территорию Украины.

"С 25 ноября 2018 года по 13 февраля (включительно) 2019 года было осуществлено таможенное оформление почти 161 тыс. таких автомобилей. За них владельцы заплатили 10,1 млрд грн платежей", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля - почти 8 тысяч. Также указано, что из общего количества оформленных автомобилей 101,5 тыс. - это авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. В ГФС отметили, что за их оформление уплачено более 6,3 млрд гривен.

"Из этого количества почти 86,8 тыс. - это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 737,6 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены", - говорится в сообщении.

В ГФС напомнили, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления авто с иностранной регистрацией.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля упростил процедуру таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации "евроблях".

Как писало РБК-Украина, Государственная фискальная служба открыла телефонную "горячую линию" по ценовой информации на автомобили с иностранной регистрацией.

Добавим, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.