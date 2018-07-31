В ДФС розказали про результати боротьби з контрабандою в Україні

В Україні продовжує діяти проект унеможливлення ухилення від сплати митних платежів

За час реалізації експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів (з 21 червня по 30 липня) до державного бюджету перераховано майже 37,5 млрд грн митних платежів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України з посиланням на дані Державної фіскальної служби України (ДФС).

Як зазначається, порівняно з відповідним періодом 2017 року фактичні надходження зросли на 18%, або майже на 6 млрд гривень.

За оперативними даними, станом на 30 липня, тільки у липні до державного бюджету надійшло 29,7 млрд грн митних платежів.

"Це майже на 3,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2017 року та на 3,2 млрд грн більше червня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у червні 2018 року перераховано 26,6 млрд грн, що на 9%, або на 2,2 млрд грн більше відповідного періоду 2017 року.

Середньоденні надходження митних платежів зросли до 1,4 млрд грн.

"Це на 217 млн грн перевищує середньоденний показник за відповідний період минулого року", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки (ПМР).

Окрім того, як повідомлялося, у Харківській області співробітники Служби безпеки України блокували незаконне переправлення через державний кордон сильнодіючих лікарських засобів.