ДФС проводить обшуки в офісі "Київавтодору" щодо несплати податків на 30 млн грн

Встановлено, що одне з товариств, упродовж 2019-2020 року на замовлення КК "Київавтодор" здійснювало роботи по будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у м. Києві. Вартість робіт одного із шляхопроводів становить понад 400 млн гривень.

Вказана підрядна організація зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків у особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.

На підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень КК "Київавтодор" розпочато обшуки, з метою отримання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

"Органи місцевого самоврядування, малий, середній та великий бізнес, повинні працювати виключно в рамках закону. Використання різних схем, в тому числі умисне завищення реальної вартості робіт чи послуг, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, все це шкодить інтересам громади та держави в цілому. Наведення порядку у фінансах столиці, стане прикладом для ефективної діяльності інших регіонів. Ефективна економіка - сильна та міцна держава", - заявив голова ДФС Вадим Мельник.