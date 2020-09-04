Солодченко відреагував на затримання працівників ДФС: "закривати очі на хабарництво не стану"  

Фото: Сергій Солодченко (facebook.com)

Солодченко пообіцяв "не закривати очі на хабарництво, попри прізвища та посади"

В.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко провів нараду з приводу затримання двох керівників підрозділу ГУ ДФС у Тернопільській області працівниками ДБР, й пообіцяв "не закривати очі на хабарництво, попри прізвища та посади".

Про це він наголосив на своїй сторінці в Facebook.

“Я не буду дивитись на прізвища та посади. На всі заслуги та відзнаки в роботі. Закривати очі на хабарництво не стану”, - підкреслив голова ДФС по закінченню наради.

За його словами, це ганебний випадок, що завдає репутаційних втрат для всієї служби.

"Бачу, що й досі не всі сприймають та готові працювати за новою філософією діяльності податкової міліції. Випадок - ганебний і завдає репутаційних втрат для всієї служби. Особливо зараз, у світлі підвищеної уваги суспільства до діяльності податкової міліції. Кожен такий епізод - це пряма дорога "на вихід", - наголосив Солодченко.

Також виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби України нагадав, що хворим з COVID-19 передбачена двотижнева самоізоляція та запропонував впровадити пожиттєву самоізоляцію для тих, хто підхопив вірус "хабарництва".

Нагадаємо, 3 вересня працівниками Державного бюро розслідувань було затримано двох керівників підрозділу ГУ ДФС у Тернопільській області, що отримали неправомірну вигоду в розмірі 37 тисяч доларів США.