ДФС продовжує розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів у Києві, - Мельник

Державна фіскальна служба України продовжується розслідування фактів ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів у Києві . Слідчі дії проводяться щодо всіх службових осіб КМДА, які можуть бути причетними до скоєння злочинів.

Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник під час прес-брифінгу, 10 червня.

"Робота слідчих ДФС триває. Накладаються арешти на банківські рахунки товариств-фігурантів, допитуються свідки. Наразі проводиться 3 судово-економічних та 4 будівельно-технічних експертизи. Є вагомий результат у доведені завдання збитків. За результатами судово-економічної експертизи, проведеної в одному із кримінальних проваджень, отримано висновок, яким завдані збитки в сумі 19,5 млн грн підтверджені", - заявив Мельник.

Також за його словами, до суду спрямовано кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно засновника та директора одного із товариств, яке виступало субпідрядником, але фактично робіт не виконувало. На рахунок цього підприємства було перераховано 1,7 млн грн.

"До кінця наступного тижня слідчими ДФС у м. Києві заплановано спрямування до суду кримінального провадження з обвинувальним актом відносно діяльності фіктивного СГД-субпідрядника, яким роботи не проводилися і на рахунок якого також перераховувалися бюджетні кошти". - додав голова ДФС.

В одному з кримінальних проваджень, за результатами обшуків в офісах підприємств та офісі центру мінімізації податків було виявлено готівкові кошти на суму в розмірі понад 5 млн гривень.

За висновками аналітичного дослідження щодо товариства фігуранта цього ж провадження встановлено заниження ПДВ в розмірі 17,1 млн грн, внаслідок взаємовідносин із 23 "сумнівними" СГД. І слідчими досліджується питання можливого розкрадання коштів місцевого бюджету.

Також Вадим Мельник повідомив деякі деталі кримінального провадження, у якому проводився обшук на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр". Згадане кримінальне провадження розпочате за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та можливого розкрадання коштів місцевого бюджету.

"КП "ГІОЦ", засновником якого є КМДА, в період 2019-2020 років замовляла телекомунікаційні послуги у певної приватної компанії. Ця приватна компанія виграла тендер на постачання послуг за бюджетні кошти у сумі понад 10 млн гривень, і за наявності власних можливостей, виконання таких послуг доручила субпідряднику - підприємству з ймовірними ознаками фіктивності", - повідомив він.

Обшуки за адресою КП "ГІОЦ" проводилися з метою отримання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

"Слідчі дії проводяться щодо всіх службових осіб КМДА, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Немає виключень, мер, керівник департаменту чи керівник підрозділу", - зазначив Вадим Мельник.

Наразі суми встановлених в ході слідства збитків, які завдані міському бюджету столиці та державі, сягають понад 160 мільйонів гривень.