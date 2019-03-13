ДФС відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з РФ і Казахстану

З них 302 сертифіката, видані компетентними службами РФ і Казахстану, отримали підтвердження достовірності

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины с начала 2018 года отправила на проверку 395 сертификатов угля из России и Казахстана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

В ГФС сообщили, что за 2018 год и 2 месяца 2019 года таможнями в уполномоченные органы зарубежных стран направлены на проверку 395 сертификатов о происхождении угольной продукции из РФ и Казахстана.

В фискальной службе пояснили, что страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

"Частью второй статьи 43 Таможенного кодекса Украины установлено, что страна происхождения товара заявляется (декларируется) органу доходов и сборов путем представления оригиналов документов о происхождении товара", - сообщили в ГФС.

По состоянию на 1 марта 2019 года 302 сертификата, выданные компетентными службами России и Казахстана, получили подтверждение достоверности.

Напомним, в Луганской области сотрудники Государственной фискальной службы Украины, которые входят в состав Объединенных сил, провели изъятие 1,8 тыс. тонн незаконно добытого угля, стоимость которого составляет более 5 миллионов гривен.

Добавим, что Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш ранее заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса.