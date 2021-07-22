ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда

ДФС продовжує тримати на високому рівні ефективність роботи служби по боротьбі з тіньовим ринком підакцизних товарів. Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів набирає обертів.

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, провели санкціоновані судом обшуки складських та офісних приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн грн, які не мають документального підтвердження їх походження та якості. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування триває.

"З початку мого призначення, я визначив для себе ряд ключових показників необхідних для досягнення в роботі ДФС. Моя команда проаналізувала сильні та слабкі сторони, які найбільше впливають на результати роботи. Ми змінили пріоритети в напрямку системного підхіду та акцентували увагу на використанні аналітичної складової для досягнення результативності на ефективності. За підсумками діяльності Служби з початку року, можна стверджувати про досягнення високого рівня в боротьбі з тіньовою економікою" - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

За його словами, діяльність ДФС по боротьбі з тінню в багатьох напрямках досягла кращих результатів у порівнянні з попередніми річними показниками. А співвідношення між досягнутими результатами та затраченими ресурсами показали ефективність роботи податкової міліції. З початку року співробітники ДФС вже вилучили близько 18 млн пачок тютюнових виробів.