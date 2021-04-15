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ДФС за I квартал 2021 вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн

Автор: РБК-Україна

Протягом січня-березня 2021 року співробітники Державної фіскальної служби вилучили з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн. Фізичний обсяг вилученої продукції становить 36,4 тис. т.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

У рамках адміністративних проваджень було вилучено 3,3 тис. т продукції на суму 21,6 млн грн, в рамках кримінальних проваджень - 33,1 тис. т на 205 млн грн.

"Перебуваючи у постійній взаємодії з легальним бізнесом та правоохоронцями, ДФС оперативно реагує на факти виготовлення та постачання на ринок контрафактних тютюнових виробів. Впродовж січня-березня 2021 нам вдалося завдати потужного удару по інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми маємо зберегти надалі, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції", - повідомив олова ДФС Вадим Мельник.

Також, за його словами, ДФС продовжує досудові розслідування за фактами обігу незаконної тютюнової продукції та передачу матеріалів до судових інстанцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в рамках операції "Спирт", яка проходила у лютому-березні 2021 року, співробітниками ДФС було вилучено 488 тонн контрафактного спирту. Вартість продукції оцінюється у 94,8 млн грн.

Крім того, у березні ДФС вилучила з незаконного обігу у Кіровоградській області паливо на понад 1 млн доларів.

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Новини України ДФСсигаретиВадим Мельник
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