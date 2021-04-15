ДФС за I квартал 2021 вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн

У рамках адміністративних проваджень було вилучено 3,3 тис. т продукції на суму 21,6 млн грн, в рамках кримінальних проваджень - 33,1 тис. т на 205 млн грн.

"Перебуваючи у постійній взаємодії з легальним бізнесом та правоохоронцями, ДФС оперативно реагує на факти виготовлення та постачання на ринок контрафактних тютюнових виробів. Впродовж січня-березня 2021 нам вдалося завдати потужного удару по інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми маємо зберегти надалі, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції", - повідомив олова ДФС Вадим Мельник.

Також, за його словами, ДФС продовжує досудові розслідування за фактами обігу незаконної тютюнової продукції та передачу матеріалів до судових інстанцій.