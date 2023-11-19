Гейм-виннер форварда "Миннесоты" расстроил Луизиану: момент дня в НБА

28-летний баскетболист на финальных секундах вырвал победу над "Нью-Орлеаном" (121:120). В решающей атаке Тимбервулвз он смело пошел в краску и в борьбе с двумя элегантно уложил от щита.

Победа в Луизиане позволила "Миннесоти" догнать "Денвер" на вершине Западной конференции НБА. Обе команды идут с одинаковыми показателями – 9 побед, 3 поражения. "Пеликанс" здесь находится на 9-й строчке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Нью-Орлеана" Брэндон Ингрэм. Он набрал 30 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. В свою очередь Таунс завершил матч, имея в активе только на пункт меньше.

Кто такой Карл-Энтони Таунс

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Первый номер драфта НБА-2015.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Миннесоты". Новичок года-2016, трехкратный участник Матчей всех звезд (2018, 2019, 2022), победитель трехочкового конкурса во время звездного уикенда-2022. В 2012 году начал защищать цвета родины матери – Доминиканской Республики, с которой тогда же триумфовал на Центробаскете.

Семь родственников Таунса, в том числе и мать, скончались от осложнений COVID-19. Летом 2020-го стал встречаться с моделью и светской львицей Джордин Вудс.