Геймерская боль. 10 культовых игр, продолжения которых фанаты так и не дождались

Bloodborne 2

Оригинальная игра до сих пор считается одной из самых культовых у FromSoftware, но Sony так и не выпустила ни версии для PS5, ни ПК. Из-за этого многие фанаты просто смотрели прохождения на YouTube.

Лишь недавно энтузиасты с помощью эмулятора ShadPS4 смогли запустить Bloodborne на ПК в 60 fps с улучшенной графикой. Тем не менее ждать сиквел, судя по всему, не стоит.

Battlefield: Bad Company 3

Вторая часть серии до сих пор считается одной из лучших игр Battlefield, и даже завершилась на неожиданном обрыве, но за 15 лет продолжения так и не вышло. EA выпускала новые проекты, меняя направления франшизы, но к истории Bad Company так и не вернулась.

Игроки получили лишь несколько карт из Bad Company 2 в Battlefield 2042, однако перспектива полноценного сиквела остается неопределенной - особенно с учетом того, что молодое поколение геймеров может вообще не знать об этих играх.

Bully 2

Игра Bully от Rockstar стала хитом и получила культовый статус, но за 17 лет продолжение так и не появилось. Вместо разработки Bully 2 студия сосредоточилась на крупных проектах вроде Red Dead Redemption, Max Payne 3 и особенно GTA V, которая приносит прибыль уже больше десяти лет.

С учетом грядущего релиза GTA VI надежды игроков на сиквел Bully окончательно угасают.

Star Wars: Battlefront III

Первая Battlefront от Pandemic (2004-2005) не получила продолжения из-за проблем с LucasArts, а перезапуск от EA и DICE подарил игрокам два сильных шутера по "Звездным войнам".

Несмотря на скандалы вокруг микротранзакций во второй части, ее геймплей хвалили, и фанаты ждали третью игру. Однако из-за высокой стоимости лицензии EA отказалась от разработки и сосредоточилась на Battlefield.

Даже после всплеска популярности Battlefront II в 2025 году шансов на выпуск Battlefront III практически нет.

Sleeping Dogs 2

Оригинальная игра 2012 года стала неожиданным хитом, сумев соперничать с GTA благодаря проработанному миру, сюжету и особенно боевой системе. Однако после закрытия студии United Front Games в 2016 году работа над сиквелом остановилась, а Square Enix так и не продолжила развитие серии.

Сейчас проект фактически заморожен, но надежду фанатам дает фильм по мотивам Sleeping Dogs и слова актера Симу Лю, который верит, что его успех может возродить идею второй части.

Bulletstorm 2

Оригинальная игра 2011 года выделялась нестандартным геймплеем, юмором и ярким научно-фантастическим сеттингом, быстро завоевав культовую аудиторию.

Сразу начали появляться разговоры о сиквеле, но студия People Can Fly переключилась на другие проекты. Ремастер, вышедший позже, не стал продолжением, и фанаты до сих пор ждут Bulletstorm 2.

Driveclub 2

Оригинальная игра Driveclub стала любимой у фанатов гонок благодаря реалистичной графике, погодным эффектам и звуку, но запуск был провальным из-за проблем с серверами и задержек контента.

Студия была закрыта через два года, а разработчики перешли на другие проекты, включая Need for Speed. Сейчас Driveclub доступен на ПК через эмуляцию с улучшенной графикой и 60 fps, но сиквела ждать не стоит - Sony делает ставку на Gran Turismo и Forza Horizon.

Deus Ex 3

Франшиза Deus Ex: Human Revolution была приостановлена после того, как Mankind Divided (2016) не достигла ожидаемых продаж. Игра оставалась одной из лучших киберпанк-RPG, но третий эпизод трилогии, который разрабатывался в Eidos Montreal два года, был отменен после того, как права на франшизу продали Embracer Group.

Фанаты так и не дождались завершения истории, несмотря на высокий уровень качества предыдущих частей.

Split/Second 2

Оригинальная игра 2010 года от Black Rock Studio и Disney Interactive Studios считалась одной из лучших гонок с боевым элементом своего поколения. Концовка намекала на сиквел, который даже начал разрабатываться с концепт-артом и игровыми наработками, включая лодки и сегменты на ногах.

Однако Disney решила сосредоточиться на других проектах и закрыла студию, и с тех пор надежды на Split/Second 2 исчезли.

Star Wars: Knights of the Old Republic 3

Оригинальные игры Star Wars: Knights of the Old Republic I и II стали культовыми благодаря сюжету и глубокой RPG-механике, задав высокий стандарт для Star Wars RPG.

Несмотря на слухи и несколько попыток разработки третьей части, проект так и не был реализован. Сейчас франшиза Star Wars изменила направление, а ремейк первой игры находится в глубокой стадии разработки, поэтому надежды на полноценное продолжение остаются минимальными.