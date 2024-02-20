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Гетманцев: в Украине за год увеличилось количество миллионеров на 16%

Вторник 20 февраля 2024 03:33
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Гетманцев: в Украине за год увеличилось количество миллионеров на 16% Фото: нардеп Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине согласно представленным гражданами декларациям доходов в прошлом, 2023 году, увеличилось количество официальных миллионеров на 16 процентов по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Он уточнил, что деклараций на сумму свыше 1 миллиона гривен всего подал 12374 человек.

"Таким образом количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека", - отметил Гетьманцев.

По его словам, всего в 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах.

"Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен. Значительная часть деклараций - 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен", – рассказал Гетманцев.

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