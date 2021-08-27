ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гетманцев спрогнозував початок реальної роботи Бюро економічної безпеки

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 12:54
Гетманцев спрогнозував початок реальної роботи Бюро економічної безпеки Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Бюро економічної безпеки (БЕБ), згідно із законом, має запрацювати з 25 вересня. Але реально боротися з економічними злочинами нова структура відразу не зможе, оскільки досі не прийняті зміни до Кримінального процесуального кодексу, необхідні для запуску БЕБ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Привид" податкової міліції. Як буде працювати Беб і чим незадоволений бізнес".

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що серйозних збоїв у слідчих діях БЕБ не буде. Зміни до КПК депутати розглянуть оперативно, запевняє він.

"Якщо говорити про те, коли БЕБ повноцінно запрацює, то я вважаю, що 3-4 місяці достатньо. Питання про зміни в КПК стоїть на перший тиждень вересня, і я думаю, що з високою часткою ймовірності він буде підтриманий. Це вже друге читання, тому ми впораємося дуже швидко", - сказав Гетманцев в коментарі РБК-Україна.

Разом з тим він не виключає, що якісь збої в роботі БЕБ можуть бути. Але вони, на думку депутата, не будуть носити масовий характер.

"При створенні нового органу ми ніколи не застраховані від такого перебігу подій. Скоріш за все, якісь затримки в розслідуванні якихось проваджень можуть бути. Але чи буде це мати масовий характер і чи призведе до якихось процесуальних катаклізмів, залежить виключно від керівництва цього органу. Я сподіваюся, що такого не буде", - заявив депутат.

Якщо ці очікування підтвердяться, то функції виявлення та розслідування економічних злочинів від податкової міліції та СБУ плавно перейдуть БЕБ. І вже через пару місяців, після вирішення всіх організаційних і кадрових питань, новий орган зможе заробити на повну силу.

Як повідомляло РБК-Україна, Бюро економічної безпеки очолив керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Він був одним з трьох кандидатів, який пройшов у заключний етап конкурсу на посаду голови БЕБ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки Податки
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес