Гетманцев рассказал, как изменятся налоги с октября

29 августа комитет рекомендовал к одобрению в первом чтении законопроект №11416-д. Документ, в частности, предусматривает повышение военного сбора с 1,5 до 5%; введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы; 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.

Также предусмотрено повышение ставки налога для финансовых учреждений, отличных от банков, с 18 до 25%. Налог начнет взиматься по результатам работы финучреждений в 2025 году и позже.

Вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом (за каждую АЗС). В частности, в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов топлива; 30 тыс. грн при реализации исключительно сжиженного газа; 45 тыс. грн – если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализованного горючего в течение месяца составляет 50% и более.

Для АЗС, где параллельно осуществляется торговля алкоголем и табаком, установлены более высокие ставки. 80 тыс. грн – в случае реализации двух и более видов топлива; 40 тыс. грн – в случае реализации исключительно сжиженного газа; 60 тыс. грн – если доля газа в общем объеме реализуемого горючего составляет 50% и более.

Кроме того, законопроектом предусмотрено изменение налогового периода с квартального на месячный для представления в контролирующие органы налогового расчета сумм доходов.

Напомним, начальная редакция законопроекта, разработанная правительством и зарегистрированная в парламенте 18 июля, предусматривала среди прочего введение военного сбора на роскошь. В частности, 5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости за год; 15% от стоимости покупки нового авто; 30% от стоимости реализуемых ювелирных изделий; 5% стоимости банковских металлов при покупке у банков. Все эти предложения не вошли в финальную редакцию законопроекта.

Также в законопроект не вошли нормы о повышении ставки налога на прибыль банков до 50% и введении военного сбора с оборота бизнеса в размере 1%.

В окончательной редакции, вынесенной на первое чтение, не были учтены предложения повышения ставки НДС. Вместе с тем, утверждают в профильном парламентском комитете, возможно, введение 50% налога на прибыль банков и повышенной ставки НДС может быть рассмотрено ко второму чтению законопроекта в Раде.