Что не так с налоговыми инициативами государства и где взять 90 миллиардов, о которых все забыли

Как выглядит (не)финальная версия налоговых инициатив правительства, доработанная с учетом потребностей государства, интересов бизнеса и советов экспертов, за что в итоге будут голосовать народные депутаты, и где взять 90 млрд гривен, которых взять негде, – читайте в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

В среду, 28 августа, на заседании рабочей группы по обсуждению доработанной редакции так называемого ресурсного законопроекта (№ 11416-д), призванного найти дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет для финансирования сектора обороны, народные депутаты совместно с представителями Министерства финансов, Национального банка, Минэкономики, бизнеса и экспертной среды подготовили финальные поправки для рассмотрения на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады, который состоится в четверг, 29 августа.

Рассмотрение в сессионном зале в первом чтении запланировано на период с 3 по 5 сентября, сообщал замглавы Комитета Ярослав Железняк.

Как выглядит дизайн налоговых инициатив

Сразу отметим: согласованная редакция законопроекта – это уже едва ли не четвертая его версия. И судя по озвученным участниками процесса намерениям – нынешняя редакция тоже не окончательная. Причин тому несколько, о чем читайте ниже по тексту.

Среди инициатив версии 4.0 следует выделить следующие.

Период применения повышенной (с 1,5% до 5%) ставки военного сбора предлагается ограничить концом года, в котором будет отменено военное положение. Предыдущая версия законопроекта предусматривала действие повышенных ставок до окончания периода реформирования отечественного оборонного сектора, то есть фактически их бессрочное применение.

Военный сбор будет направляться в специально созданный фонд, откуда будет тратиться исключительно на нужды Вооруженных сил Украины. Ранее предлагалось направлять средства ВЗ в общий фонд госбюджета.

Предлагаемая ранее норма о введении 50% налога на прибыль банков – "отменяется". Против этой нормы выступили Министерство финансов и Национальный банк. Следует отметить, что от этого налога ожидались поступления более 27 млрд гривен в 2024 году и более 9 млрд гривен в 2025-м.

Предложенная ранее норма о необходимости введения авансовой уплаты автозаправочными станциями ежемесячных фиксированных платежей в размере от 60 тыс. гривен несколько изменена с учетом величины потенциальной выручки. Для малых АЗС без магазина на территории предлагается ввести минимальную ставку около 30-35 тыс. гривен, с магазином – 45 тыс. грн.

Отменена ранее предлагаемая норма о введении 1% военного сбора для юридических лиц на едином налоге третьей группы.

Среди налоговых инициатив условной версии 3.0, которые остаются актуальными и идут на рассмотрение Комитета, следует выделить следующие.

Главное – от идеи повышения НДС пока отказались. За это повышение активно выступают представители бизнеса и экспертной среды. Потенциально не против такого повышения и в Минфине, и в профильном комитете парламента. Но, по словам главы комитета Даниила Гетманцева, против повышения НДС выступают Нацбанк и Минэкономики, по расчетам которых такое повышение приведет к росту инфляции.

В противоположность повышению ставки НДС, расширение базы и поднятие ставки военного сбора к росту потребительских цен привести не должно.

Вместе с тем, заместитель Гетманцева в парламентском комитете Ярослав Железняк обещает ко второму чтению законопроекта предложить все-таки повысить НДС.

Среди финальных предложений законопроекта остается, в частности, установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц (а это сейчас 800 гривен).

Также (по инициативе НБУ) предлагается установить ставку налога на прибыль для финансовых учреждений за 2024 год и в дальнейшем в размере 25%. Несмотря на неодобрение со стороны представителей отдельных сегментов финансового рынка и незначительный потенциальный фискальный эффект от введения налога, решено оставить эту норму в финальной редакции законопроекта для соблюдения принципа единого подхода ко всем участникам рынка.

А еще Минэкономики предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный для сдачи отчетов по НДФЛ и ЕСВ. Без этого изменения невозможна реализация идеи так называемого экономического бронирования военнообязанных от мобилизации, что должно стать серьезным дополнительным механизмом наполнения госбюджета. По предварительным расчетам Минэкономики экономическое бронирование может обеспечить до 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежемесячно.

Сколько денег получит государство от новых налогов

По расчетам авторов законопроекта, ожидаемые дополнительные бюджетные поступления от реализации предложенных налоговых инициатив за последние три месяца 2024 года (октябрь-декабрь, в случае если законопроект будет принят парламентом в сентябре) и в 2025 году выглядят следующим образом.

Повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% принесет бюджету соответственно 27,3 млрд грн и 107,7 млрд грн.

Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы в размере 10% в расчете с одной МЗП в месяц – 1,7 млрд грн и 7,8 млрд грн.

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль АЗС – 1,07 млрд грн и 4,3 млрд грн.

Установление ставки налога на прибыль для финансовых учреждений за 2024 год и далее в размере 25% – 0 грн в 2024 году и 157,7 млн грн в 2025-м.

Суммарно ожидаемые дополнительные поступления в государственный бюджет от реализации предложенных налоговых инициатив предварительно оцениваются в 30 млрд гривен в 2024 году (это за вычетом 27 млрд грн, которые мог бы принести в бюджет 50% налог на прибыль банков), и около 127 млрд грн в 2025 году. Много ли это или мало?

Здесь следует упомянуть, что в начальной редакции законопроекта Министерство финансов рассчитывало получить за счет налоговых новаций до конца 2024 года более 120 млрд гривен в бюджет.

За счет внутренних заимствований, повышения акцизов, перевыполнения действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации и экономии по отдельным расходам, государство планировало получить еще около 380 млрд гривен.

Суммарно – около 500 млрд гривен уже в этом году на финансирование потребностей Сил обороны.

Поэтому перспектива получить 30 млрд гривен поступлений вместо запланированной потребности в 120 миллиардов означает, скорее всего, что пакет налоговых инициатив будет снова пересматриваться (уже едва ли не в пятый раз). Иначе, не исключено, недостающие 90 млрд гривен придется печатать Национальному банку. А этого категорически нельзя допустить.

Времени на принятие решения остается мало. Начальные расчеты Минфина предполагали, что новые налоговые правила заработают с сентября, и у государства будет четыре месяца до конца года на сбор дополнительных налогов. Но уже очевидно, что этого не произойдет, поскольку законопроект еще не прошел даже комитетские слушания. Анонсированные сроки рассмотрения законопроекта в первом чтении (3-5 сентября) тоже под вопросом, поскольку нынешняя редакция документа явно не обеспечивает поступление ожидаемых 120 млрд гривен. И с этим нужно что-то делать.

Если закон будет принят парламентом в течение сентября, то налоговые новации заработают только с октября, за три месяца до "елочки". Успеют ли фискалы за этот период собрать 120 миллиардов? Вопрос остается открытым.

Между тем, напомним, деньги нужны для финансирования украинских защитников, у которых выходных не бывает. А деньги на их зарплаты уже заканчиваются.