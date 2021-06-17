Гетманцев: податкова амністія в Україні - єдиний шанс легалізувати статки

За його словами, в Україні податкова амністія запроваджувалась в 2015 році, але тоді вона стосувалась тільки підприємств, а не фізичних осіб.

"Саме тому сьогодні ми проводимо першу і єдину амністію, що дозволить "вийти в білу" кожному українцю. І нам дуже важливо, щоб вона була успішною. Бо казати, що ця не вийде, вийде наступна - неправильно. Це так не працює. Якщо перша амністія не спрацьовує, наступна точно буде гірша, як показує практика. Тож ми маємо єдиний шанс", - заявив він.

Крім того, він повідомив, що у податкової амністії три цілі.

Перша - повернути гроші в економіку країни. Вони мають працювати не лише на економіку країни, а й на свого власника - не лежати під матрацом і не втрачати щороку свою вартість внаслідок інфляції, а приносити додаткові відсотки.

Друга - зламати систему, яка була раніше, коли "держава крала, а суспільство - ухилялося від оподаткування".

І третя - наповнення бюджету.

На питання, чи спрямована амністія проти заробітчан, у "Слузі народу" пояснили і наголосили - амністія справа цілком добровільна. Тобто ніхто не змушуватиме вас виводити статки.

"Якщо вони хочуть - оподатковують свої статки, не хочуть - не оподатковують. При цьому, якщо людина працювала за кордоном офіційно і може підтвердити джерело своїх статків, їй не потрібно подавати декларацію. І в законодавстві відсутня відповідальність за неподання декларації та повноваження контролюючих органів запитувати, звідки в тебе гроші. Але ми не виключаємо, що це з’явиться пізніше", - пояснює Данило Гетманцев.

Важливий момент: нульові декларації не подаватимуть чиновники. Це зробили для того, щоб вони не змогли легалізувати кошти, отримані хабарями, зауважив народний депутат "Слуги народу" Олександр Ковальов.

Так, чиновник, який подав електронну декларацію, не звільняється від відповідальності за ухиляння від оподаткування, а подавши нульову - міг би бути звільнений.

На це звертає увагу і нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Серед основних переваг, які отримає держава від цього процесу, називає можливість досить швидко зібрати значні податки до держбюджету та збільшити базу оподаткування, каже вона.

"Податкова амністія - один із інструментів детінізації економіки. Зазвичай, добровільне декларування дозволяє заохотити громадян вкладати в економіку власної країни та частково наповнити державний бюджет", - зазначила політик.