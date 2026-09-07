Гетманчук: в НАТО исчез психологический барьер в отношении России

НАТО не имеет психологического барьера

На вопрос журналиста, снимаются ли в НАТО психологические барьеры насчет российской угрозы после того, как Альянс начал сбивать дроны РФ над территорией Румынии и Латвии, Гетманчук ответила утвердительно.

"Абсолютно подтверждаю. Этот барьер был снят еще 10 сентября прошлого года, когда НАТО впервые сбило российские дроны, зашедшие на территорию Польши ".

Также она отметила, что были вопросы и даже насмешки в Украине - чем и как это было сбито.

"Но почему-то был проигнорирован факт, что вообще были сбиты российские дроны. После того мы видим, что НАТО постоянно начало это делать", - уточнила Гетманчук.

Другая политика сдерживания

По мнению главы миссии Украины при НАТО, есть несколько объяснений, почему это происходит.

"Во-первых, НАТО переосмысливает всю свою политику сдерживания. Более того - переосмысливает, что значит быть оборонным Альянсом в условиях современной войны. Они понимают, что если демонстрировать нерешительность, несостоятельность и действовать по той логике, которая подчас имела место раньше - просто мониторить ситуацию и ни в коем случае не допустить любой эскалации, то это не работает".

НАТО в настоящее время выработало алгоритм действий против российской угрозы.

"На сегодняшний день логика состоит в том, что если есть нарушение воздушного пространства и если это нарушение может представлять угрозу либо для инфраструктуры, либо для людей стран-членов НАТО, то эта угроза должна быть немедленно уничтожена", - уверена она.

Также в НАТО увидели, что это уже не изолированные кейсы, что таких случаев становится больше, и это не обязательно случайность, но могут быть какие-либо спланированные действия России насчет тестирования реакции НАТО, говорит Гетманчук.