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Гетманчук: в НАТО исчез психологический барьер в отношении России

19:36 07.09.2026 Пн
2 мин
Альянс уже сбивает российские воздушные цели над Европой
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Фото: Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук (facebook.com.alyona.getmanchuk)

Около года назад самолеты НАТО впервые уничтожили российский дрон над Польшей. Теперь страны Альянса делают это постоянно без психологических преград.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук в интервью РБК-Украина.

НАТО не имеет психологического барьера

На вопрос журналиста, снимаются ли в НАТО психологические барьеры насчет российской угрозы после того, как Альянс начал сбивать дроны РФ над территорией Румынии и Латвии, Гетманчук ответила утвердительно.

"Абсолютно подтверждаю. Этот барьер был снят еще 10 сентября прошлого года, когда НАТО впервые сбило российские дроны, зашедшие на территорию Польши ".

Также она отметила, что были вопросы и даже насмешки в Украине - чем и как это было сбито.

"Но почему-то был проигнорирован факт, что вообще были сбиты российские дроны. После того мы видим, что НАТО постоянно начало это делать", - уточнила Гетманчук.

Другая политика сдерживания

По мнению главы миссии Украины при НАТО, есть несколько объяснений, почему это происходит.

"Во-первых, НАТО переосмысливает всю свою политику сдерживания. Более того - переосмысливает, что значит быть оборонным Альянсом в условиях современной войны. Они понимают, что если демонстрировать нерешительность, несостоятельность и действовать по той логике, которая подчас имела место раньше - просто мониторить ситуацию и ни в коем случае не допустить любой эскалации, то это не работает".

НАТО в настоящее время выработало алгоритм действий против российской угрозы.

"На сегодняшний день логика состоит в том, что если есть нарушение воздушного пространства и если это нарушение может представлять угрозу либо для инфраструктуры, либо для людей стран-членов НАТО, то эта угроза должна быть немедленно уничтожена", - уверена она.

Также в НАТО увидели, что это уже не изолированные кейсы, что таких случаев становится больше, и это не обязательно случайность, но могут быть какие-либо спланированные действия России насчет тестирования реакции НАТО, говорит Гетманчук.

Ранее РБК-Украина писало, что "Рамштайн" и программа PURL к концу 2026 года будут сосредоточены на финансировании оборонных пакетов, уже утвержденных США. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Также сообщалось, что НАТО признало Украину контрибутором безопасности на уровне декларации. Альянс оценил потенциал украинских возможностей для усиления организации, говорит Гетьманчук.

Кроме того, базовый уровень перехватчиков PAC-3 и PAC-2 для украинских Patriot ежемесячно обеспечивает программа Purl. Однако этого недостаточно, добавила Гетманчук.

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