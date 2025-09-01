Прочь от США. Как Трамп объединяет против себя страны Азии

В эти дни Китай посетил целый ряд иностранных лидеров, которые ранее ориентировались преимущественно на США.
РБК-Украина объясняет, как Дональд Трамп испортил с ними отношения и во что это может вылиться впоследствии.
Главное:
В эти дни в Китае проходит ряд международных мероприятий – саммит Шанхайской организации сотрудничества и празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. В гости к китайскому лидеру Си Цзиньпину приехали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, российский диктатор Владимир Путин, и еще с десяток других лидеров азиатских стран.
Среди них есть те, кто давно ориентируется на Китай по разным причинам: иранский президент Масуд Пезешкиян, белорусский – Александр Лукашенко или пакистанский премьер Шехбаз Шариф.
Но в других условиях Китай бы, вероятно, собрал менее солидное представительство. Лидеры сразу нескольких стран, которые ранее отличались скорее крепкими отношениями с США, также приехали на саммит и постепенно сближаются с Поднебесной.
Среди прочих, знаковым является приезд в Китай премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это первый его визит за 7 лет. И этому было много причин.
Две крупнейшие страны Азии – Индия и Китай – имеют сложные и многогранные отношения. С одной стороны, они взаимодействуют в рамках уже упомянутой ШОС и БРИКС. В то же время между Индией и Китаем достаточно противоречий. Обе страны воспринимают друг друга как стратегических конкурентов, соревнующихся за доминирование в Восточной Азии.
При этом Индия исторически имеет связи со странами Запада и развивает с ними военно-политическое сотрудничество. Наиболее известным, но не единственным здесь является формат QUAD (США, Индия, Япония и Австралия). Это в Китае воспринимается как вызов и является одной из причин, почему Пекин создал союз с Пакистаном – главным антагонистом Индии.
В 2020 году между странами вообще вспыхнул вооруженный конфликт в горном регионе Ладакх. Он привел к гибели 20 индийских солдат и неизвестного количества китайских военных. Хотя впоследствии ситуацию удалось уладить, это серьезно подорвало политическое доверие между Нью-Дели и Пекином. С тех пор Индия ввела ряд экономических мер против Китая – ограничение инвестиций, запрет китайских приложений, таких как TikTok, а также сокращение торговых связей.
Как отмечает Reuters, нынешний визит Моди – это еще один знак дипломатического потепления между Нью-Дели и Пекином на фоне напряженности в отношениях Индии с США. С возвращением в Белый дом президент США ввел самые высокие среди стран Азии пошлины на импорт из Индии, а также пригрозил дополнительными санкциями из-за закупки страной российской нефти.
В октябре прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита БРИКС в России – это запустило потепление в отношениях обеих стран. Сейчас они постепенно снижают уровень напряженности. Однако неизвестно как далеко все это заведет. Существуют объективные факторы, которые делают невозможным прочный индийско-китайский союз. Прежде всего, это отсутствие доверия и конкуренция по целому ряду направлений.
Вьетнам, несмотря на то, что там до сих пор правит коммунистический режим (который утвердил свою власть после вывода американских войск), в последние годы пытался балансировать между Китаем и США. Во время первого срока Трампа Вьетнам стал одним из крупнейших выгодополучателей от торговой войны США с Китаем. Страна привлекла инвестиции от американских компаний Apple и Intel. При этом часть производственных мощностей во Вьетнам было перенесено из Китая.
В 2023 году США и Вьетнам повысили уровень отношений до "Комплексного стратегического партнерства". Оно предусматривает сотрудничество по обороне, технологиям и противодействию влиянию Поднебесной в Южно-Китайском море. Однако, на втором сроке Трампа отношения обеих стран охладились.
В апреле этого года США ввели 46% торговые пошлины на вьетнамский экспорт. В июле было подписано торговое соглашение, которое частично смягчило тарифы – до 20%, но в целом политика Трампа продолжает создавать риски для Вьетнама. Этим пытается воспользоваться КНР. В апреле китайский лидер Си Цзиньпин посетил Вьетнам. Во время визита речь шла об увеличении объемов торговли и китайских инвестициях в инфраструктуру. Визит вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня в Китай имеет целью продолжить эту линию.
Как и Вьетнам, Индонезия долгое время ориентировалась на США. В 2010-х Штаты инвестировали в индонезийскую энергетику и технологический сектор, а также поддерживали страну в территориальных спорах с Китаем в Южно-Китайском море. В 2023 году отношения между обеими странами также были оформлены как "Комплексное стратегическое партнерство", подобно Вьетнаму.
Но Индонезия, как и большинство других стран мира, не избежала торговых пошлин США. В случае этой страны они достигли 32% и впоследствии снизились до 19%. Индонезия является ключевым поставщиком пальмового масла, одежды и электронных компонентов для американского рынка, поэтому введение тарифов привело к падению фондового рынка и уменьшению экспорта на 5-10% в первом квартале этого года. Сейчас Индонезия ищет способы переориентировать собственную торговлю на другие рынки. Именно это является одной из целей визита президента Индонезии Прабово Субианто в Китай.
Во всех случаях очень резкого поворота в сторону Китая не стоит ожидать. Все-таки в Южной и Юго-Восточной Азии амбиции Пекина воспринимают с настороженностью. Но по мере того, как Штаты под руководством Трампа будуть продолжать давление на партнеров, страны региона продолжат искать способы обезопасить себя тем или иным способом.
При написании материала использовались публикации Reuters, The Hindu, VietnamPlus, Nusantara Bisnis Konsultan Indonesia, South China Morning Post.