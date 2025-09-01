Прочь от США. Как Трамп объединяет против себя страны Азии

РБК-Украина объясняет, как Дональд Трамп испортил с ними отношения и во что это может вылиться впоследствии.

Главное:

Из-за чего Штаты испортили отношения с Индией, Вьетнамом и Индонезией?

Что означает сближение Индии с Китаем?

Как далеко готовы зайти эти страны в отношениях с Пекином?

В эти дни в Китае проходит ряд международных мероприятий – саммит Шанхайской организации сотрудничества и празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. В гости к китайскому лидеру Си Цзиньпину приехали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, российский диктатор Владимир Путин, и еще с десяток других лидеров азиатских стран.

Среди них есть те, кто давно ориентируется на Китай по разным причинам: иранский президент Масуд Пезешкиян, белорусский – Александр Лукашенко или пакистанский премьер Шехбаз Шариф.

Но в других условиях Китай бы, вероятно, собрал менее солидное представительство. Лидеры сразу нескольких стран, которые ранее отличались скорее крепкими отношениями с США, также приехали на саммит и постепенно сближаются с Поднебесной.

Индия

Среди прочих, знаковым является приезд в Китай премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это первый его визит за 7 лет. И этому было много причин.

Две крупнейшие страны Азии – Индия и Китай – имеют сложные и многогранные отношения. С одной стороны, они взаимодействуют в рамках уже упомянутой ШОС и БРИКС. В то же время между Индией и Китаем достаточно противоречий. Обе страны воспринимают друг друга как стратегических конкурентов, соревнующихся за доминирование в Восточной Азии.

При этом Индия исторически имеет связи со странами Запада и развивает с ними военно-политическое сотрудничество. Наиболее известным, но не единственным здесь является формат QUAD (США, Индия, Япония и Австралия). Это в Китае воспринимается как вызов и является одной из причин, почему Пекин создал союз с Пакистаном – главным антагонистом Индии.

В 2020 году между странами вообще вспыхнул вооруженный конфликт в горном регионе Ладакх. Он привел к гибели 20 индийских солдат и неизвестного количества китайских военных. Хотя впоследствии ситуацию удалось уладить, это серьезно подорвало политическое доверие между Нью-Дели и Пекином. С тех пор Индия ввела ряд экономических мер против Китая – ограничение инвестиций, запрет китайских приложений, таких как TikTok, а также сокращение торговых связей.

Как отмечает Reuters, нынешний визит Моди – это еще один знак дипломатического потепления между Нью-Дели и Пекином на фоне напряженности в отношениях Индии с США. С возвращением в Белый дом президент США ввел самые высокие среди стран Азии пошлины на импорт из Индии, а также пригрозил дополнительными санкциями из-за закупки страной российской нефти.

В октябре прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита БРИКС в России – это запустило потепление в отношениях обеих стран. Сейчас они постепенно снижают уровень напряженности. Однако неизвестно как далеко все это заведет. Существуют объективные факторы, которые делают невозможным прочный индийско-китайский союз. Прежде всего, это отсутствие доверия и конкуренция по целому ряду направлений.

Вьетнам

Вьетнам, несмотря на то, что там до сих пор правит коммунистический режим (который утвердил свою власть после вывода американских войск), в последние годы пытался балансировать между Китаем и США. Во время первого срока Трампа Вьетнам стал одним из крупнейших выгодополучателей от торговой войны США с Китаем. Страна привлекла инвестиции от американских компаний Apple и Intel. При этом часть производственных мощностей во Вьетнам было перенесено из Китая.

В 2023 году США и Вьетнам повысили уровень отношений до "Комплексного стратегического партнерства". Оно предусматривает сотрудничество по обороне, технологиям и противодействию влиянию Поднебесной в Южно-Китайском море. Однако, на втором сроке Трампа отношения обеих стран охладились.

В апреле этого года США ввели 46% торговые пошлины на вьетнамский экспорт. В июле было подписано торговое соглашение, которое частично смягчило тарифы – до 20%, но в целом политика Трампа продолжает создавать риски для Вьетнама. Этим пытается воспользоваться КНР. В апреле китайский лидер Си Цзиньпин посетил Вьетнам. Во время визита речь шла об увеличении объемов торговли и китайских инвестициях в инфраструктуру. Визит вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня в Китай имеет целью продолжить эту линию.

Индонезия

Как и Вьетнам, Индонезия долгое время ориентировалась на США. В 2010-х Штаты инвестировали в индонезийскую энергетику и технологический сектор, а также поддерживали страну в территориальных спорах с Китаем в Южно-Китайском море. В 2023 году отношения между обеими странами также были оформлены как "Комплексное стратегическое партнерство", подобно Вьетнаму.

Но Индонезия, как и большинство других стран мира, не избежала торговых пошлин США. В случае этой страны они достигли 32% и впоследствии снизились до 19%. Индонезия является ключевым поставщиком пальмового масла, одежды и электронных компонентов для американского рынка, поэтому введение тарифов привело к падению фондового рынка и уменьшению экспорта на 5-10% в первом квартале этого года. Сейчас Индонезия ищет способы переориентировать собственную торговлю на другие рынки. Именно это является одной из целей визита президента Индонезии Прабово Субианто в Китай.