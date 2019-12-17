Через Геруса ціна на автогаз може зрости на 5 грн, - експерт

Якщо депутати проголосують запропоновану "слугами народу" поправку до законодавства щодо акцизу на зріджений газ, ціна на нього з наступного року зросте на 5 грн/л. Про це написав голова ГО "Енергетичний омбудсмен" Олександр Трохимець в блозі, передає РБК-Україна.

"Майже 3 млн українців буде заправлятися на 5 грн/л дорожче з нового року. Автогаз (пропан-бутан) - найбільш масове серед приватних автовласників і соціальне паливо з великою ймовірністю подорожчає. Це станеться, якщо завтра Слуги народу проголосують за законопроект номер 2317 з правкою депутатки, екс-журналіста телеканалу "1+1" Ольги Василевської-Смаглюк, публічно підтриманої головою комітету з ПЕК Андрієм Герусом", - написав Трохимець.

Він повідомив, що поправка Василевської-Смаглюк пропонує зрівняти ставку акцизу на зріджений газ зі ставкою на бензин на рівні 139,5 євро за тонну. Зараз ставка на бензин вище - 213,5 євро на тонні, а на автогаз - 52 євро за тонну. Тобто на автогаз ставка зросте в 2,7 рази. На думку експерта, внесення цієї поправки в законодавство вигідно бізнесменові Ігорю Коломойському, який володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

"Навіщо піднімати ціну палива, на яке перейшло так багато українців за тривалу "епоху бідності"? Відповідь проста - це вигідно Кременчуцькому нофтопереробному заводу (ПАТ "Укртатнафта") одного олігарха"... Якщо зміни ухвалять, то ціна автогазу буде складатися з податку на 55%, а бензину на 40%. Вдумайтеся, більше половини ціни самого соціального палива буде складатися з побору держави. А КНПЗ буде платити на 15% менше виробленого у них бензину", - написав Трохимець.

За його оцінкою, підвищення акцизу на зріджений газ призведе до зростання ціни автогазу на 5 грн/л до 17-18 грн/л вже з 1 січня, і як наслідок - до підвищення цін на проїзд у таксі на 20-30%, додаткових виплат автомобілістів на газу державі до 10 млрд гривень (за даними профільної асоціації), збільшення частки податків у літрі автогазу до 55%, а також до повної втрати промислового споживання автогазу.