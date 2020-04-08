Герус збрехав про зупинку ДТЕК експорту в Угорщину та відсутність імпорту з Росії, - Мілютіна

Голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус сказав неправду, заявивши, що ДТЕК зупинив експорт електроенергії в Угорщину через нижчі там цін ніж в Україні. Про це написала радник гендиректора ДТЕК Ірина Мілютіна на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"4,1 млн кВт годин пішло на Угорщину. Завтра буде понад 13 млн кВт год. А ось імпорту не було тому що 2 дні міждержавні лінії знаходяться в ремонті. Обмеження введені системним оператором НЕК "Укренерго", - повідомила Мілютіна.

Мілютіна також зазначила, що голова профільного комітету ВР бреше, коли стверджує, що в березні не було імпорту російської електроенергії, який був відновлений у жовтні минулого року за його ініціативою і завдав удару по вітчизняній енергетиці.

"1,5 млн кВт годин зайшло з Росії та ще 7,7 млн кВт годин російської електроенергії зайшло з Білорусі (у березні, - ред.). Ці обсяги не тільки вкрадені в українських виробників, але саме вони зробили роботу на цьому ринку збитковою для всієї генерації", - підкреслила Мілютіна.

Крім того, вона спростувала заяву Андрія Геруса про високі ціни на електроенергію в Україні, повідомивши, що вона є однією з найнижчих в Європі.

"Геруса брехня №3 "найвищі ціни в Європі". Я вимагаю пред'явити документ європейського підприємства, яка буде нижче платіжки українського підприємства. Кінцева ціна на електроенергію в Україні одна з найнижчих у Європі. Нижче - тільки Ісландія і Грузія. Це легко перевірити на сайті Євростату", - написала Мілютіна.

Вона також написала, що енергетична галузь на сьогодні знаходиться в глибокій кризі.

"Складно повірити, але за півроку Герусу вдалося поставити на коліна галузь, яка була останньою недефіцитною у всьому ПЕК України. Чергова маніпулятивна спроба перекласти зупинку вугільних підприємств і збитки генерації на самих енергетиків не пройшла. Андрій Герус намагається нам розповісти, що атомникам не вистачає грошей на зарплати, що Гарпоку не вистачає 7 млрд, а постачальникам населенню не заплатять до 70% платежів в березні з-за того, що ДТЕК "зупинив" сьогодні експорт. А може це все ж таки ваша медалька? І треба мати мужність, виправити хоч деякі свої помилки?" - написала Мілютіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директором зі стратегії та фінансів компанії ДТЕК призначений Олег Тимків.