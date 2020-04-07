Директором зі стратегії та фінансів ДТЕК призначений Олег Тимків

Ілюстративне фото (dtek.com)

За словами гендиректора ДТЕК, Тимків має глибоку професійну експертизу

Олег Тимків призначений директором зі стратегії та фінансів компанії ДТЕК. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Як зазначають в прес-службі, Тимків буде займатися ефективним стратегічним планування, управлінням фінансами компанії та взаємодією з міжнародними інвесторами. Крім того, Олег Тимків буде керувати процесами фінансового прогнозування, забезпеченням коштів для реалізації стратегічних ініціатив ДТЕК і мінімізації негативних наслідків економічної кризи.

"ДТЕК активно трансформує бізнес, щоб відповідати глобальним трендам і викликам. Для успішної реалізації стратегії компанії потрібно грамотно управляти капіталом, залучати партнерів та інвесторів, вдосконалити фінансові бізнес-процеси й систему управління ризиками. Для нас вкрай важливо пройти складний період економічного спаду і кризи в енергетиці з мінімальними фінансовими втратами та залишитися лідером галузі", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, Олег Тимків має глибоку професійну експертизу, значний управлінський досвід роботи як Україні, так і за кордоном.

"Призначення на цю посаду сприймаю як високу оцінку моїх професійних досягнень і як великий кредит довіри. Особливо сьогодні - в ситуації падіння світових фінансових ринків і обвалу цін на сировинні товари, яке торкнулося усіх країн і України в тому числі. Упевнений, нам вдасться гідно пройти всі випробування, адже в ДТЕК працює висококласна цілеспрямована команда. Для мене честь приєднатися до неї", - прокоментував директор зі стратегії та фінансів ДТЕК Олег Тимків.

Зазначимо, що до приходу в ДТЕК Олег Тимків працював керуючим партнером PwC в Україні, а також входив до регіональних органів управління PwC в Центральній і Східній Європі. У сферу його професійних інтересів входили проекти по трансформації бізнесу, розробка та впровадження стратегій і підвищення операційної ефективності для компаній державного і приватного сектора, консультації з питань інвестиційної діяльності. Олег Тимків є почесним членом Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (FССА) і сертифікованим аудитором України.

Нагадаємо, ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група ДТЕК видобуває природний газ та вугілля, виробляє електроенергію на сонячних, вітро- та теплоелектростанціях, розподіляє та постачає електроенергію клієнтам, впроваджує енергоефективні рішення, розвиває мережу швидкісних зарядних станцій для електромобілів.

У 2019 році капітальні вкладення ДТЕК становили 23 млрд грн, податкові відрахування - 23,4 млрд грн. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.