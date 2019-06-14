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Герус: рішення НКРЕКП за тарифами залишаться в силі

Новини » Енергетика    14.06.2019 - 15:50
Герус: рішення НКРЕКП за тарифами залишаться в силі
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні КСУ визнав неконституційним створення НКРЕКП

Після рішення Конституційного суду про неконституційність створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), рішення по тарифах залишаться в силі. Про це на прес-конференції повідомив представник Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, регулятор ще зможе приймати рішення до 1 січня 2020 року.

"Наскільки я розумію, рішення КСУ не має ретроспективної сили і не стосується минулих рішень. Юристи кажуть, що всі рішення (про тарифи, - ред.) швидше за все, залишаться в силі. Більше того, виходячи з того, як прописано рішення, воно набуде чинності з 1 січня 2020. Тобто НКРЕКП ще зможе приймати рішення до кінця цього року", - заявив він.

Нагадаємо, 14 червня Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП. Зокрема, суд визнав не відповідним Основному закону, низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг". Пізніше КСУ оприлюднив рішення про неконституційність створення регулятора. Відзначимо, що деякі положення КСУ набирають чинності з 31 грудня 2019 року.

Також повідомлялося, що Зеленський подасть новий закон про НКРЕКП через рішення КСУ. Зокрема, за словами Геруса, після рішення Конституційного суду необхідно внести зміни в законодавство.

Президент запропонує новий закон про НКРЕКП після рішення КСУ КСУ оприлюднив рішення щодо НКРЕКП
Новини України Андрей ГерусНКРЕКП
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