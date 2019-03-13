Герус пояснив, за рахунок чого Ахметов стає багатшим

Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

Ахметов нарощує статки за рахунок бідності інших

Енергетичний холдинг ДТЕК донецького олігарха Ріната Ахметова нарощує статки за рахунок бідності українців. Про це заявив експерт, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послу Андрій Герус на своєму Facebook.

Зокрема, Герус прокоментував інформацію про те, що ДТЕК Ахметова продає Україні електроенергію на 50% дорожче, ніж Угорщині. За даними "Наших грошей", електроенергію у вугільних електростанцій Україна закуповувала у лютому 2019 року майже вдвічі дорожче від цін, по яким у Європі купували електроенергію групи Ахметова.

"ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим", - написав Герус.

Як зазначив експерт, в країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину.

"Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва. На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі "зеленому" тарифу, а тарифи його вугільних електростанцій б’ють нові рекорди", - написав Герус.

Як відомо, ДТЕК Ахметова видобуває до 85% українського вугілля і виробляє до 25% електроенергії. Йому належать 34 шахти і дев'ять з 14 ТЕС. За даними Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, на формулі "Роттердам плюс" олігарх заробив понад 40 млрд гривень.