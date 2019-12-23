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Герус почав кампанію по знищенню енергетики, - депутати Енергодара

Новини » Енергетика     23.12.2019 - 15:31
Герус почав кампанію по знищенню енергетики, - депутати Енергодара
Ілюстративне фото (wikipedia.org_Енергодарська_міська_рада)

Міськрада Енергодара вимагає заборонити імпорт російської електроенергії в Україну по всіх сегментах ринку

Міська рада міста Енергодар, в якій розташовані Запорізькі атомна та теплова електростанції, вимагає заборонити імпорт російської електроенергії в Україну по всім сегментам ринку. Про це йдеться в офіційному листі депутатів міськради до президента Володимира Зеленського щодо законопроект №2233.

"Прийнятий 04.12.2019 Верховною радою України законопроект №2233 "Про внесення змін до закону України "Про ринок електроенергії", за словами того ж Геруса, скасовує імпорт електроенергії за двосторонніми договорами з Росією, однак це твердження не відповідає дійсності, оскільки тепер існує дві норми, що стосуються імпорту електроенергії з Російської Федерації, які суперечать одна одній", - наголошують депутати.

На їхню думку, діяльність голови комітету ВР з питань енергетики та ЖКП завдає значної шкоди українській енергетиці.

"Спрямовуючи грошові кошти з України, голова комітету Герус А. власними руками розпочав вбивчу кампанію зі знищення української енергетики та економіки, оскільки чим більше української електроенергії було заміщено, тим більше можливостей для тиску стало на нашу країну", - зазначається в листі

Депутати підкреслюють, що в Енергодарі розташовані два великих енергетичних об’єкта – Запорізькі АЕС та ТЕС, на яких виробляється кожен п’ятий кіловат в Україні, а кожна друга сім’я пов’язана з енергогенеруючим підприємством. Тож питання заміщення електричної енергії вітчизняного виробництва російською є "найактуальнішим та доленосним". Через це вони вимагають від президента:

"Не допустити втрат обсягів виробництва на енергогенеруючих підприємствах України. На підставі пункту 30 статті 106 Конституції України заветувати прийнятий 04.12.2019 Верховною радою України законопроект №2233 з наступним його поверненням на повторний розгляд парламентом. Докласти всіх зусиль, аби імпорт електроенергії з країн, які не є учасниками Європейського енергетичного співтовариства, був заборонений на усі сегменти ринку".

Як повідомлялося, депутати Мирноградської міськради в аналогічному зверненні до президента заявили, що імпорт російського струму ставить під загрозу енергетичну незалежність країни. На їхню думку, така ситуація є неприпустимою та свідчить про вчинення Герусом кримінального злочину проти держави.

Комерційний імпорт електроенергії з Росії розпочато з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже вдвічі, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі – до 12 млн кВт-год/добу.

Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до примусового обмеження потужностей українських електростанцій.

Імпорт е/е з РФ несе загрозу не тільки економіці, але і безпеці України
Новини України импорт из РФЕлектроенергія
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