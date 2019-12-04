Герус знову маніпулює суспільною думкою щодо проекту про імпорт із РФ, - Трохимець

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус знову всіх обманув, заявивши, що законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233) забороняє імпорт електроенергії з Росії. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.

"Андрій Герус знову всіх обманув. Ну, принаймні, намагається це зробити. Сьогодні Верховна рада України підтримала в цілому законопроект 2233, яким насправді Герус продовжив встановлення ручного управління ринком електроенергії в Україні. Але інформаційний простір заповнили інші заголовки: "Верховна рада заборонила імпорт електроенергії з Росії". Насправді це не так!", - написав Трохимець.

Він звернув увагу, що якщо раніше, до "поправки Геруса" (якою з 1 жовтня відновили імпорт електроенергії з РФ) існувала пряма заборона вільного імпорту електроенергії з Росії, то законопроектом 2233 уряду надається право в будь-який момент його відновити. "А ми всі пам’ятаємо, як Герус давав вказівки Міністру енергетики Оржелю скільки електроенергії імпортувати з Росії", - нагадав Трохимець.

Також експерт зазначив, що ухваленим 4 грудня законопроектом №2233 імпорт електроенергії з РФ забороняється лише для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" та "внутрішньодобовий ринок", в той час як на сьогодні найбільше російський струм постачається на ринок "на добу наперед", який залишили відкритим для Росії.

"Умовна заборона імпорту російської електроенергії існує лише для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" та "внутрішньодобовий ринок". При цьому, найголовніший сегмент ринку "на добу наперед" абсолютно відкритий для електроенергії з Росії. А саме там формується ціна. І саме там росіяни демпінгують, створюючи неможливі умови роботи української генерації", - написав Трохимець.

На його думку, таке рішення Верховної ради свідчить про продовження енергокапітуляції України. "Отже, енергокапітуляція продовжується! А черговий обман і маніпуляція Геруса дискредитує президента Зеленського напередодні акцій протесту проти політики капітуляції України, що відбудуться 8 грудня!", - резюмував Трохимець.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада ухвалила законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233), яким, зокрема, забороняється продаж та/або поставки електроенергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку, але залишається така можливість при постачанні на ринок "на добу наперед".

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.