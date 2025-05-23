Герои на воде, земле и в небе. В Украине отмечают День морской пехоты

Не просто профессиональный праздник. Когда появился День морпехов

День морской пехоты ввели в 2014 году Указом президента № 352/2014. В документе говорилось о важности развития военных традиций и чествования роли морской пехоты в обеспечении обороноспособности государства. Сначала праздник отмечали 16 ноября, но через 4 года дату перенесли на 23 мая. Это сделали для чествования 100-летия Украинской революции.

Именно 23 мая 1918 года гетман Павел Скоропадский издал указ "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков". Событие стало важным шагом в становлении украинских военно-морских сил.

В 2018 году во время торжеств в Николаеве морпехам вручили новые береты цвета морской волны.

23 мая стало символическим для морпехов. В 2019 году новосозданная 35-я отдельная бригада морской пехоты получила боевое знамя во время празднования в Мариуполе. Это стало продолжением новых традиций и символом восстановления и усиления морской пехоты Украины.

Новые береты Морской пехоты ВСУ цвета морской волны (фото: President.gov.ua)

В 2023 году в этот день президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в Вооруженных силах Украины.

В этом году на Майдане Независимости проведут церемонию чествования морских пехотинцев, погибших почтут минутой молчания, а освобожденные морпехи расскажут о российском плену. На событие соберутся родственники морских пехотинцев и небезразличные украинцы.

Первая рота морской пехоты во время совместных учений с НАТО (фото: U.S. Navy Photo by Photographer's Mate 2nd Class Robert M Schalk)

36 бригада морпехов во время учений (фото: ArmyInform)

Роль морпехов в борьбе против агрессора

36-я отдельная бригада береговой обороны охраняла территорию части в Крыму, когда россияне вторглись на полуострова. Тогда командир бригады Сергей Стороженко предал Украину, а наших военных, которые остались верны клятве, вывели из оккупированного полуострова.

Именно эти военные стали основой для формирования 36-й бригады морской пехоты, которая в начале полномасштабного вторжения защищала Мариуполь и там попала в плен. Некоторые из морпехов уже три года находится в плену. Некоторых морпехов Россия уже три года удерживает в неволе.

Морпехи защищают Украину на разных направлениях, в частности 38-я бригада морпехов осенью 2023 года участвовала в боях за Крынки под Херсоном, а в конце 2024 года защищала Покровск в Донецкой области. Отдельные батальоны морпехов участвовали еще в АТО, в частности в боях под Широкино.

Морпехов называют универсальными солдатами, поскольку они выполняют задачи на воде, земле и в небе. Лозунг морской пехоты - "верные всегда", и именно эта преданность и стойкость делает их незаменимыми защитниками нашего государства в самых сложных условиях.

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского (фото: 36/Facebook)