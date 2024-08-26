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Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ

Понедельник 26 августа 2024 17:07
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Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание "Герой Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, устав звания "Герой Украины" дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что "лицам, которым присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

Отмечается также, что при присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено упомянутое звание, одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания их на учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Указанная помощь предоставляется внутри установленных норм обеспечения жильем из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, еще в декабре прошлого троку президент Владимир Зеленский заявлял, что всем защитникам Украины, которые получили с начала военной агрессии РФ звание Героя и стали кавалерами ордена "Золотая Звезда", будет предоставлено от государства собственное жилье.

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