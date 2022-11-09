Герой подкастов в 16 заставил Роналдо критиковать Бразилию перед ЧМ-2022: кто такой Эндрик

Недавно наставник сборной Бразилии Тите обнародовал финальную заявку пентакампеонов на чемпионат мира в Катаре. Из разлива звезд гигантских масштабов специалист вынужден был выбрать только 26 исполнителей. Конечно, выбор "текнико" не всем пришелся по душе.

"Многие жалуются на отсутствие в заявке Габигола, но если и брать какого-то одного нападающего, хоть и с небольшими шансами сыграть, то я бы взял Эндрика. Я считаю его парнем с очень большой перспективой, и он уже действует как профессионал. Этот опыт был бы для него невероятным как для будущего сборной", – заявил на своем канале в Twitch двукратный чемпион мира Роналдо.

Дважды обладатель "Золотого мяча" (1997, 2002) противопоставил Тите его старших коллег – Паррейру и Сколари, взявших на форумы в США и Японии с Южной Кореей соответственно совсем юных Роналдо и Кака.

Кто такой Эндрик

Новая жемчужина бразильского футбола. Дебютировал на профессиональном уровне только 7 октября, в 30-м туре местной Серии А. В поединке против "Аваи" в 33-м отдал результативную передачу, а против "Форталезы" оформил дубль в 34-м туре. Всего в чемпионате Бразилии провел 5 матчей, в которых записал в актив 3 мяча и 1 ассист.

Эндрик родился в столице и начал играть в 4-летнем возрасте. Его отец Дуглас Соуза загружал на YouTube нарезки с игрой парня, пытаясь заинтересовать местные гранды. Подрастая в нищете, Эндрик пообещал себе стать профессиональным футболистом, чтобы обеспечивать свою семью. Благодаря таланту оказался в структуре "Палмейраса" (перехватили у "Сан-Паулу") в 11 лет, а до того безработный отец начал работать на "зелено-белых" уборщиком.

За пять лет на юношеском уровне забил 165 мячей за команды "Палмейраса" разных возрастов (169 матчей), хотя обычно соревновался со старшими ребятами. Вершиной карьеры в юниорах стала Копинья-2022 – молодежный чемпионат штата Сан-Паулу. Там Эндрик сыграл 7 поединков и забил 6 голов, в том числе и в финале против "Сантоса" U-20 (4:0).

Сравнивают с бразильцами-чемпионами мира, но кумир – европейский "инопланетянин"

Эндрика называют типичной "девяткой" – левоногим центрфорвардом с мощным ударом. Обозреватели проводят параллели с Ромарио и Роналдо. Ныне 173-сантиметровый талант превзошел первого по росту (167 см), но еще уступает "Феномену" (183 см).

"Я всегда в борьбе. Я буду настойчив и буду пытаться забить до последней минуты, пока на поле. Я никогда не сдаюсь, я давлю на защитников, я пробегаю гораздо больше всех других на поле", – описал свой стиль сам Эндрик.

Ролевой моделью для жемчужины "Палмейраса", однако, не стал ни Ромарио, ни Роналдо. Он равняется на Криштиану Роналду. Отец Эндрика рассказывал прессе, что сын – настоящий фанат португальца и пытается подражать ему даже в мелочах вроде отказа от татуировок.

"Португалец живет вызовами, и Эндрик тоже. Ему нравится тренироваться, совершенствоваться каждый день. Как-то Эндрику предложили выбрать лучшего из трех великих футболистов – Роналду, Неймара и Месси. Он выбрал Криштиану", – признался Дуглас Соуза.

Таланта ждут в Европе

Самый известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо значительный отрезок последнего эпизода своего подкаста посвятил будущему Эндрика. Интерес мадридского "Реала" к форварду он сравнил с одержимостью. "Сливочные" уже собирают урожай с ранних подписаний его соотечественников – Винисиуса и Родриго, которые постепенно выходят на главные роли на "Бернабеу".

Где-то рядом и ПСЖ. Спортивный директор парижан Луис Кампос внес трансфер бразильца в свой список задач. Его считают специалистом по подписанию юных талантов для вывода на международный уровень. Есть интерес и "Челси" – лондонцы собрались строить команду будущего по примеру "Реала", который в последние годы делает ставку на подписание молодежи.

Давно мониторят выступления Эндрика и в "Барселоне". Но вряд ли финансовые проблемы каталонцев позволят им оплатить клаусулу все еще 16-летнего Эндрика в размере 60 млн евро. Нельзя забывать и об ограниченных разве что небом финансах "Манчестер Сити" и "Ньюкасла". Следовательно, будет интересно. А на свой Мундиаль Эндрик еще поедет...