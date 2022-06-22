Герой ЧС-2014 повернувся до Німеччини заради Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Орли" оголосили про підписання досвідченого хавбека. Франкфуртці виклали за 30-річного виконавця орієнтовно 4 млн євро.

Гьотце уклав із "Айнтрахтом" контракт на 4 роки. У прийдешньому сезоні німецький клуб гратиме в груповому етапі Ліги чемпіонів. В основну сітку головного єврокубка "орли" потрапили завдяки тріумфу в Лізі Європи 2021/22.

Для Гьотце кампанія 2022/23 буде першою у Бундеслізі після двох сезонів у Нідерландах. Після низки слабких сезонів у "Баварії" та "Боруссії" Д хавбек зумів перезапустити кар'єру в Ередивізі.

У минулому сезоні Маріо Гьотце провів 51 матч у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Назавжди в історію "золотий хлопчик" німецького футболу потрапив у 2014 році, коли забив єдиний гол фіналу Мундіалю.