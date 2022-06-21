ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина виділить грант на 1 млрд євро. Кабмін схвалив рішення

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 червня 2022 18:26
Німеччина виділить грант на 1 млрд євро. Кабмін схвалив рішення Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України схвалив залучення гранту на 1 млрд євро, який надасть уряд Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

На сьогоднішньому засіданні було схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Німеччини в обсязі 1 млрд євро. Крім того, схвалено проект угоди відповідно до інструменту, створеного Міжнародним валютним фондом (МВФ) для адміністративного рахунку для України за цим грантом.

Кошти підуть на покриття бюджетних потреб з метою стабілізації економіки України.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів, коли Україна отримає мільярдні гранти від західних партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Германия
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни