Німеччина виділить 10 млрд євро на відновлення постраждалих від повеней регіонів

У перспективі обсяг коштів може бути збільшений. Велика частина грошей піде на відновлення інфраструктури.

Після минулої сильної повені в Німеччині, яка була в 2013 році, пакет допомоги склав 8 млрд євро, з яких знадобилося лише 6 млрд євро.

На відміну від допомоги під час повені 2013 року, сума не буде надана негайно. Однак, за даними Міністерства фінансів, фонд щорічно буде поповнюватися за потреби.

Уряд у Берліні та місцеві земельні уряди не хочуть, щоб мільярди євро залишалися невикористаними протягом багатьох років.