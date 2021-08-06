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Німеччина виділить 10 млрд євро на відновлення постраждалих від повеней регіонів

Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини виділить на відновлення постраждалих в результаті повені регіонів 10 млрд євро. Суму виділять навпіл регіони і федеральна влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

У перспективі обсяг коштів може бути збільшений. Велика частина грошей піде на відновлення інфраструктури.

Після минулої сильної повені в Німеччині, яка була в 2013 році, пакет допомоги склав 8 млрд євро, з яких знадобилося лише 6 млрд євро.

На відміну від допомоги під час повені 2013 року, сума не буде надана негайно. Однак, за даними Міністерства фінансів, фонд щорічно буде поповнюватися за потреби.

Уряд у Берліні та місцеві земельні уряди не хочуть, щоб мільярди євро залишалися невикористаними протягом багатьох років.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті руйнівної повені у Західній Німеччині та Бельгії зросла до 170 осіб. У Німеччині в результаті повені, що стала найбільшим стихійним лихом за більш ніж півстоліття, загинули 180 осіб.

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