Німеччина вводить тестування на коронавірус в аеропортах

Сьогодні, 25 липня, міністри охорони здоров'я федеральних земель ФРН домовилися про тестування людей в аеропортах, які прилітають з країн із небезпечною епідситуацією. Тест їм будуть робити безкоштовно, але ще невідомо, коли тестування запустять, оскільки потрібно облаштувати необхідну інфраструктуру.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Сенатор з питань охорони здоров'я Берліна Ділек Калайчі заявив, що для мандрівників з інших країн ЄС буде можливість зробити безкоштовно тест протягом 72 годин після повернення.

Крім того, федеральний міністр охорони здоров'я Йенс Шпан говорить про те, що Німеччина все ще знаходиться в середині пандемії.

"Зростання обсягу подорожей збільшує ризик того, що більше інфікованих будуть повертатися в Німеччину", - додав він.

Також відомо, що всі, хто повертається в Німеччину з відпусток з "небезпечних країн" повинні будуть заповнювати спеціальні картки з особистою інформацією, але перевірятимуть їх вибірково.

Нагадаємо, в Україні аеропорти "Бориспіль", "Харків" та "Львів" відкрили пункти тестування на коронавірус.

Крім того, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для внутрішніх авіаперельотів проходження ПЛР-тестів не потрібно.