В Україні три аеропорти відкрили пункти тестування на коронавірус

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Здавши аналіз, можна достроково завершити самоізоляцію

В Україні аеропорти "Бориспіль", "Харків" та "Львів" відкрили пункти тестування на коронавірус. Тепер по прильоту можна достроково завершити самоізоляцію, здавши аналіз.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Украерорух".

Так, припинити самоізоляцію тим, хто прибуває в Україну з країн "червоної зони", можна після отримання негативного результату ПЦР-тесту на COVID-19.

В аеропорту "Львів" такий пункт відкрився 16 липня. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин. Сплатити тест можна лише через інтернет-сторінку лабораторії. Вартість тестування - 1500 грн.

В аеропорту "Бориспіль" тест на коронавірус можна здати з 17 липня. Результати готуються протягом доби. Після цього англомовна довідка з результатом надсилається на електронну адресу пасажира. Вартість послуги - 1500 грн. Оплата можлива лише банківською карткою. Тривалість процедури тестування складає 10-15 хвилин.

"Ті, хто для контролю самоізоляції встановив програму "Дій вдома", в разі негативного результату тесту отримають повідомлення про скасовування режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Ще один пункт з 18 липня відкрили в аеропорту "Харків". Послуга надається пасажирам, які прибули з країн "червоної зони". Вартість послуг залежить від часу здачі аналізів. У період з 08:00 до 21:59 це коштує 1800 грн, а з 22:00 до 7:59 - 2100 грн. Оплата можлива банківською картою або готівкою.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали головну умову для відкриття кордонів ЄС для українців.

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