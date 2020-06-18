Німеччина може ввести санкції проти Росії через убивство чеченця

Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)

Санкціями пригрозив міністр закордонних справ Німеччини

У Німеччині заговорили про санкції проти Російської Федерації. Прокуратура ФРН допустила, що колишнього чеченського польового командира минулого року вбили в Берліні на замовлення уряду Росії.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Зокрема, санкціями пригрозив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Федеральний уряд залишає за собою право вжити подальших заходів у цій справі", - заявив він.

Нагадаємо, в центрі Берліна трьома пострілами з пістолета вбили учасника другої чеченської кампанії, 40-річного Хангошвілі. Прокуратура Німеччини звинуватила громадянина РФ Вадима Красікова у вбивстві громадянина Грузії.

Мотивом до замовлення вбивства у прокуратурі назвали опозиційне ставлення жертви до "Росії і адміністрації автономних республік Чечні, Інгушетії і проросійського уряду Грузії".

Більше того, міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat з'ясувала, що вбивство Хангошвілі у Берліні в серпні минулого року було заплановано та організовано російською Федеральною службою безпеки.

Як відомо, грузина Зелімхана Хангошвілі застрелили в парку Берліна в районі Моабіт.

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Автор: Анастасия Рокитна