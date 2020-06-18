Германия может ввести санкции против России из-за убийства чеченца

Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)

Санкциями пригрозил министр иностранных дел Германии

В Германии заговорили о санкциях против Российской Федерации. Прокуратура ФРГ допустила, что бывшего чеченского полевого командира в прошлом году убили в Берлине по заказу правительства России.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

В частности, санкциями пригрозил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

"Федеральное правительство оставляет за собой право принять дальнейшие меры в этом деле", - заявил он.

Напомним, в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ Вадима Красикова в убийстве гражданина Грузии.

Мотивом к заказу убийства в прокуратуре назвали оппозиционное отношение жертвы к "России и администрации автономных республик Чечни, Ингушетии и пророссийского правительства Грузии".

Более того, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности.

Как известно, грузина Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина в районе Моаб.

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Автор: Анастасия Рокитна