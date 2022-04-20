Німеччина переозброїть Східну Європу в обмін на танки для України, - Bloomberg

Німецький уряд передасть сучасні танки країнам Східної Європи. Вони замінять техніку, яку колишні члені Варшавського договору готові відправити до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Німеччина прагне уникнути прямого постачання озброєння Україні. Високопосадовець тамтешнього уряду заявив про готовність передати німецькі танки країнам, які відправлять в Україну техніку радянських часів.
За його словами, наразі тривають перемовини щодо того, яка з країн-членів НАТО в Східній Європі постачатиме зброю Україні. Натомість Німеччина надасть українським військовим важку артилерію та навчить нею користуватися.
Окрім того, німецькі військові проведуть навчання з використання артилерійської системи PzH 2000, яку Нідерланди передали Україні. Навчання пройде на території Польщі або Німеччини.
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