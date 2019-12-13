Німеччина внесе 1 млн євро до плану дій РЄ для України

Фото: Анка Фельдгузен та Верена Тейлор (kiew.diplo.de)

Німеччина зробить внесок до Плану дій Ради Європи для України

Німеччина ухвалила рішення про внесок у розмірі 1 млн євро до плану дій Ради Європи для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Німеччини в Києві.

Як повідомляється, сьогодні посол Німеччини Анка Фельдгузен під час зустрічі з генеральним директором програм Ради Європи Вереною Тейлор підтвердила рішення Берліну внести 1 млн євро до плану дій, що підтримує реформи в Україні з метою сприяння демократії, правам людини та верховенству права.

"Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ, а також підтримує співпрацю з Радою Європи. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми зробили важливий фінансовий внесок до плану дій Ради Європи для України. Це найбільший внесок, який Німеччина коли-небудь робила до подібних планів дій Ради Європи в інших країнах", - зазначила посол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що комітет міністрів Ради Європи затвердив план дій РЄ для України на 2018-2021 роки з бюджетом майже 30 млн євро. План дій є стратегічним документом співробітництва України з Радою Європи на 4 роки.

Крім того, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що Європейський союз може надати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Маркарова наголосила, що надання допомоги стало можливим завдяки угоді про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.