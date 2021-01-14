Німеччина вакцинувала від COVID-19 один відсоток населення

Станом на сьогодні, 14 січня, у Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 842 тисячі німців. Кількість вакцинованих становить близько 1,01% від всього населення.

Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха, передає телеканал Deutsche Welle.

Вакцинацію населення Німеччини проводять препаратами компаній Pfizer/BioNTech та Moderna. Вакцинація в країні почалася 27 грудня.

Для завершення вакцинації потрібно отримати другу дозу вакцини. Друге щеплення роблять через три тижні після введення першої дози.

Дані щодо кількості вакцинованих від коронавірусу німців прокоментував міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.

"Ми стали на шлях виходу з пандемії", - сказав він, зазначивши, що зараз країна у найважчій фазі.

Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель запропонувала посилити локдаун в Німеччини через погіршення ситуації з коронавірусом. Меркель хоче зупинити громадський транспорт.

Додамо, за минулу добу в Німеччині зафіксували найбільшу за весь час кількість померлих від коронавірусу.