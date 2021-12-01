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Німеччина посилить COVID-обмеження для невакцинованих: нові правил

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Середа 01 грудня 2021 21:07
Німеччина посилить COVID-обмеження для невакцинованих: нові правил Фото: Німеччина посилить COVID-обмеження для невакцинованих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині планують посилити карантин для невакцинованих громадян. Також заборонять роботу барів й клубів по усій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOCUS Online.

Згідно з проєктом рішень, який планують переглянути 2 грудня, передбачається, що невакцинованим людям дозволять зустрічатися лише в невеликих компаніях. Водночас це правило не поширюється на дітей.

Влада не планує закривати навчальні заклади, однак вводить обов’язковий масковий режим. Футбольні стадіони дозволять заповнювати до 30%, а культурні заходи будуть обмежені до 5 тисяч відвідувачів.

Зокрема, в країні можуть ввести обов’язкову вакцинацію.

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