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Германия ужесточит COVID-ограничения для невакцинированных: новые правила

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Среда 01 декабря 2021 21:07
Германия ужесточит COVID-ограничения для невакцинированных: новые правила Фото: Германия усилит COVID-ограничения для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии планируют ужесточить карантин для непривитых граждан. Также запретят работу баров и клубов по всей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOCUS Online.

В соответствии с проектом решений, который планируют пересмотреть 2 декабря, предполагается, что невакцинированным людям позволят встречаться только в небольших компаниях. В то же время это правило не распространяется на детей.

Власти не планируют закрывать учебные заведения, однако вводят обязательный масочный режим. Футбольные стадионы позволят заполнять до 30%, а культурные мероприятия будут ограничены до 5 тысяч посетителей.

В частности, в стране могут ввести обязательную вакцинацию.

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