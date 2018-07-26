Україна і Чехія домовились збільшити квоту на автоперевезення

Квота для українських автоперевізників на перевезення в/з Чехії буде збільшена на 2 тис. штук

Квота двосторонніх дозволів для українських автоперевізників на перевезення в/з Чехії в 2019 році буде збільшена на 2 тис. штук. Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що домовленість була досягнута на засіданні українсько-чеської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

За результатами переговорів на 2019 рік квота дозволів для здійснення міжнародних автомобільних перевезень буде виглядати наступним чином:

23 тис. універсальних дозволів (плюс 2 тис. порівняно з попередньою квотою на 2018 рік);

2,5 тис. універсальних/в/з третіх країн (плюс 500 порівняно з попередньою квотою на 2018 рік).

Зазначено, що чеська сторона погодилася лібералізувати транзитні перевезення і після розробки механізму лібералізації в рамках діючого законодавства обох країн.

Нагадаємо, в 2016 році Україна домовилася з Угорщиною щодо збільшення квоти дозволів на виконання двосторонніх і транзитних автомобільних перевезень для українських перевізників.