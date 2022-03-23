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Німеччина три тижні не дає відповідь щодо поставок оборонних озброєнь, - посол України

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Берлін, Середа 23 березня 2022 14:17
Німеччина три тижні не дає відповідь щодо поставок оборонних озброєнь, - посол України Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина гальмує постачання оборонних озброєнь для України. Федеральний уряд три тижні не дає відповідь на запит Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в Німеччині Андрія Мельника виданню Bild.

"Дуже засмучує, що федеральний уряд вже три тижні не дає відповіді на наш список гостро необхідних оборонних озброєнь", - заявив Мельник.

За його словами, на початку березня Кабмін направив вербальну ноту у Федеральну канцелярію, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини. Україна запросила у Німеччини танки, вертольоти, безпілотники та інші засоби озброєння.

Нагадаємо, міністр оборони ФНР Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина не зможе постачати в Україну зброю через Бундесвер (Збройні сили ФНР).

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