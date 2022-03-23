Німеччина три тижні не дає відповідь щодо поставок оборонних озброєнь, - посол України

Німеччина гальмує постачання оборонних озброєнь для України. Федеральний уряд три тижні не дає відповідь на запит Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в Німеччині Андрія Мельника виданню Bild .

"Дуже засмучує, що федеральний уряд вже три тижні не дає відповіді на наш список гостро необхідних оборонних озброєнь", - заявив Мельник.

За його словами, на початку березня Кабмін направив вербальну ноту у Федеральну канцелярію, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини. Україна запросила у Німеччини танки, вертольоти, безпілотники та інші засоби озброєння.