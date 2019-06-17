Німеччина вимагає від РФ продовжити транзит газу через Україну

Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада наполягає на продовженні газового транзиту через територію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зайберт повідомив, що з їх точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

"Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим", - наголосив представник федерального уряду.

Також він заявив, що Берлін активно підтримує тристоронні переговори стосовно продовження транзиту між ЄС, Україною та РФ, а спекулювати на випадок "іншого сценарію" вони не збираються.

Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині вважають економічною, але з "політичним підтекстом", буде порушена на зустрічні канцлера Ангели Меркель та українського президента Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у РФ заявили, що не будуть зупиняти транзит газу через Україну в 2020 році. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.