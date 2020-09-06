Німеччина погодилася на обмін з Росією інформацією щодо Навального

Влада Німеччини вже давно задовольнила запит про правову допомогу з боку Росії у справі щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Однак зараз тривають обстеження Навального у клініці "Шаріте".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в ефірі телеканалу ARD.

За його словами, немає жодних причин не задовольняти запит російської сторони. Про це німецький уряд вже проінформував російського посла.

"Зараз йде обстеження в берлінській клініці "Шаріте". Але ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту", - наголосив Маас.

Зазначимо, сьогодні речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Німеччину у нібито затягуванні процесу розгляду клопотання про надання правової допомоги у справі Навального.

Нагадаємо, раніше Маас заявив про існування "багатьох ознак" причетності Росії до отруєння Навального.

Крім того, міністр оборони Німеччини не виключає введення санкцій проти російського "Північного потоку-2" через отруєння опозиціонера Навального.