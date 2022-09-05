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Німеччина збирається продовжити роботу двох АЕС, - Der Spiegel

Фото: Німеччина продовжить роботу двох АЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина збирається продовжити роботу двох з трьох останніх в країні атомних електростанцій до наступної весни у зв'язку зі скороченням поставок газу з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За даними джерел в німецькому уряді, з такою пропозицією виступить міністр економіки і енергетики Німеччини Роберт Хабек.

За планом три останні в Німеччині АЕС повинні бути зупинені до кінця 2022 року. Одну з них, Emsland, дійсно закриють в заплановані терміни. Дві інші АЕС-Neckarwestheim і Isar 2-швидше за все продовжать роботу до середини квітня 2023 року в якості резерву для електромереж Німеччини.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини може розглянути питання про регулювання споживання газу після рішення Москви припинити постачання газу по газопроводу"Північний потік-1".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Німеччини Олава Шольца, його країна, швидше за все, переживе зиму без кризи навіть якщо постачання російського газу припиниться.

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