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Німеччина пом'якшила правила в'їзду для вакцинованих і тих громадян, хто перехворів COVID

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Німеччина, Четвер 13 травня 2021 09:22
Німеччина пом'якшила правила в'їзду для вакцинованих і тих громадян, хто перехворів COVID Фото: з 13 травня щеплені і перехворіли COVID не будуть йти на карантин при в'їзді в Німеччину (tageskarte.io)
Автор: Ігор Литвиненко

У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду в країну. Тепер повністю щепленим від коронавірусу визнаними в Євросоюзі вакцинами, а також тим, то вже перехворів COVID, не повинні йти на карантин і здавати тест.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Правила застосовуються до тих, хто повністю прищепився вакцинами BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Винятком є ті громадяни, які прибувають до Німеччини з країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних штамів COVID-19.

Також від карантину будуть звільнятися і ті, хто прибув з регіонів з низьким рівнем поширення вірусу, де показник захворюваності від 50 до 200 за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Але вони повинні мати при собі негативний тест на коронавірус.

Решта прибулі повинні будуть як і раніше відправитися на карантин і через п'ять днів здати тест на COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький уряд затвердив план, який дозволить без карантину в'їжджати в країну повністю вакцинованим громадянам.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зломлений".

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