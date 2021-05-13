Німеччина пом'якшила правила в'їзду для вакцинованих і тих громадян, хто перехворів COVID

У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду в країну . Тепер повністю щепленим від коронавірусу визнаними в Євросоюзі вакцинами, а також тим, то вже перехворів COVID, не повинні йти на карантин і здавати тест.

Правила застосовуються до тих, хто повністю прищепився вакцинами BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Винятком є ті громадяни, які прибувають до Німеччини з країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних штамів COVID-19.

Також від карантину будуть звільнятися і ті, хто прибув з регіонів з низьким рівнем поширення вірусу, де показник захворюваності від 50 до 200 за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Але вони повинні мати при собі негативний тест на коронавірус.

Решта прибулі повинні будуть як і раніше відправитися на карантин і через п'ять днів здати тест на COVID.