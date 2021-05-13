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Германия смягчила правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID

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Германия, Четверг 13 мая 2021 09:22
Германия смягчила правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID Фото: с 13 мая привитые и переболевшие COVID не будут уходить на карантин при въезде в Германию (tageskarte.io)
Автор: Игорь Литвиненко

В Германии с 13 мая смягчили правила въезда в страну. Теперь полностью привитым от коронавируса признанными в Евросоюзе вакцинами, а также тем, то уже переболел COVID, не должны уходить на карантин и сдавать тест.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правила применяются к тем, кто полностью привился вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Исключением являются те граждане, которые прибывают в Германию из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных штаммов COVID-19.

Также от карантина будут освобождаться и те, кто прибыл из регионов с низким уровнем распространения вируса, где показатель заболеваемости от 50 до 200 за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Но они должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Остальные прибывшие должны будут по-прежнему отправиться на карантин и через пять дней сдать тест на COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое правительство утвердило план, который позволит без карантина въезжать в страну полностью вакцинированным гражданам.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломлена".

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