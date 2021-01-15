ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Німеччина продовжила дозвіл на доукладку "Північного потоку-2"

Автор: Юлія Струк

У Німеччині продовжили компанії Nord Stream 2 дозвіл на прокладку трубопроводу "Північний потік-2". Таке рішення прийняло Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії Німеччини.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Відомство... видало Nord Stream 2 дозвіл проводити трубоукладальні роботи для завершення трубопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини на ділянці в приблизно 16,5 і 13,9 кілометра у часовому проміжку між кінцем вересня і кінцем травня", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Nord Stream 2 відклала продовження будівництва газопроводу, яке мало відбутися сьогодні. Компанії потрібно перевірити технічний стан обладнання. Nord Stream 2 вважає, що зможе оголосити нову дату відновлення робіт в кінці січня або початку лютого.

Видання Bloomberg писало, що першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати в першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Як писало РБК-Україна, США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманияСеверный поток-2