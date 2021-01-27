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Німеччина може зупинити міжнародні авіасполучення

Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що німецький уряд розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень. Таке рішення можуть прийняти для того, щоб зупинити поширення нових штамів коронавірусу.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Небезпека, яку створюють численні мутації вірусу, змушує нас подумати про рішучі заходи. Це включає значно жорсткіші прикордонні перевірки, особливо на кордонах з зонами підвищеного ризику, а також скорочення майже до нуля авіаперельотів до Німеччини, як зараз робить Ізраїль", - сказав Зеєгофер.

Міністр також додав, що вивчення шляхів захисту від поширення нових варіантів коронавірусу відбувається за дорученням канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона виступає проти тотальної заборони на поїздки, проте закликає зупинити туризм настільки, наскільки це можливо.

Нагадаємо, раніше голова відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун не виключив закриття німецьких кордонів із сусідніми країнами, якщо ті найближчим часом не будуть діяти ефективніше у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Також повідомлялось, що в Німеччині у 35 людей виявили новий штам коронавірусу.

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