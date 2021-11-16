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Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Рокитна

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупиняють. Таке рішення прийняла Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись повідомлення регулятора.

У заяві йдеться про те, що оператор Nord Stream 2 повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

"Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку - 2", - йдеться у заяві.

Раніше німецький регулятор BNetzA схвалив участь "Нафтогазу" у процедурі сертифікації "Північного потоку-2".

Нагадаємо, заявки на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Оператор ГТС та "Нафтогаз" подали наприкінці жовтня.

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Північний потік-2