Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупиняють. Таке рішення прийняла Німеччина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись повідомлення регулятора.
У заяві йдеться про те, що оператор Nord Stream 2 повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.
"Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку - 2", - йдеться у заяві.
Раніше німецький регулятор BNetzA схвалив участь "Нафтогазу" у процедурі сертифікації "Північного потоку-2".
Нагадаємо, заявки на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Оператор ГТС та "Нафтогаз" подали наприкінці жовтня.